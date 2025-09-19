Панкевич открыл "туристский" класс в петербургской школе

Председатель комитета по развитию туризма в Петербурге Евгений Панкевич 19 сентября посетил торжественное открытие первого в городе "туристского" класса в школе № 91 в Петроградском районе. Предполагается, что школьникам расскажут основы туристского бизнеса, маркетинга, проектной деятельности и коммуникаций. Также детей будут вывозить на популярные туристические объекты.

"Сегодня мы открываем первый туристский класс в Санкт-Петербурге. Это большая и важная веха. За последние годы мы поняли: если мы хотим, чтобы у нас были сильные кадры в туризме, готовить их нужно не с университетской скамьи, а со школьной. Мы хотим, чтобы обучение было живым, интерактивным, с практическими заданиями и реальными кейсами. Это не теория ради теории, а подготовка к жизни в современной индустрии", - цитирует слова Панкевича пресс-служба Смольного.

В мероприятии приняли участие генеральный директор Международного центра компетенций в сфере туризма Марина Морозова, заместитель директора РАНХиГС в Санкт-Петербурге Ольга Нестерова и директор школы № 91 Наталья Духова.

Предполагается, что после завершения обучения школьники получат сертификаты о получении профессии "ассистент экскурсовода", с котором можно официально трудоустроится. Преподавать профильные дисциплины будут эксперты кафедры управления в сфере туризма и гостиничного бизнеса Президентской академии в Петербурге.

Константин Леньков