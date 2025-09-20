Зал славы подводника Маринеско появится в Петербурге

В Центральном военно-морском музее организуют Зал славы Александра Маринеско, командовавшего подводной лодкой во времена Великой Отечественной войны, сообщили 20 сентября в администрации губернатора. Средства на эти цели выделят в следующем году.

Решение о создании экспозиции приняли в год 80-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, уточнили в Смольном. Средства на это запланированы в проекте бюджета Петербурга на 2026 год. Посетителям выставки представят личные вещи подводника, фотографии и документы из архивов и семейных коллекций, награды и интерактивные инсталляции на тему судьбы Маринеско.

"Экспозиция позволит раскрыть многогранную личность Александра Ивановича и показать масштабы его героизма, его роль в истории Великой Отечественной войны. Это выставка будет вдохновлять молодое поколение петербуржцев на служение Отчизне, преданность долгу и стремление к справедливости", — заявил губернатор Александр Беглов.

Маринеско родился в 1913 году, скончался в Ленинграде в 1963 году. В конце января и начале февраля 1945 года подводная лодка С-13 под его командованием потопила два немецких транспорта — "Вильгельм Густлофф" и "Генерал фон Штойбен". Атака была признана самой результативной в истории советского подводного флота. В 1990 году Маринеско посмертно присвоили звание Героя Советского Союза за это.

