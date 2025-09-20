Суд определил под домашний арест двух участковых по делу о взятке

Выборгский районный суд отправил под домашний арест до 17 ноября участковых уполномоченных Александра Бударина и Евгения Грачева по делу о получении взятки группой лиц (пп. а, б ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщила 20 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие ходатайствовало о назначении Бударину домашнего ареста и об отправке Грачева в СИЗО.

По версии следствия, к Бударину обратился посредник с предложением выполнить незаконные действия в обмен на деньги. Полицейского попросили вернуть гражданке Узбекистана изъятые у нее паспорт и иные документы, а также не привлекать ее к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Бударин на предложение якобы согласился и договорился о совместных действиях с Грачевым. Следствие считает, что Бударин должен был потребовать от иностранки через посредника 100 тысяч рублей, получить их и разделить с коллегой. Передача денег состоялась 18 сентября в поселке Парголово, после чего полицейского задержали сотрудники Управления собственной безопасности МВД.

Обвинение фигурантам предъявили на следующий день, тогда же Следственный комитет рассказал об их задержании и возбуждении уголовного дела.

UPD: Также суд отправил в СИЗО до 18 ноября Зохиджона Исмаилова, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Следствие считает, что он выступал в роли посредника между полицейскими и гражданкой Узбекистана.

