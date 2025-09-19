Двое полицейских задержаны в Петербурге по делу о взятке

В Петербурге два сотрудника полиции задержаны по обвинению в получении взятки, сообщили 19 сентября в Главном следственном управлении регионального СК. Следствие возбудило уголовное дело о получении взятки группой лиц, сопряженном с вымогательством (п.п. а, б ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, два участковых уполномоченных получили 17 сентября от посредника взятку в размере 100 тысяч рублей. В ответ они якобы должны были вернуть иностранке паспорт, изъятый при административном задержании, а также не привлекать ее к административной ответственности.

После передачи взятки участковых задержали сотрудники Управления собственной безопасности МВД. Следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления.

В августе СК сообщил о завершении расследования уголовного дела о получении взятки и превышении должностных полномочий, возбужденного в отношении сотрудника полиции. Его обвинили в передаче постороннему лицу сведений об иностранцах из ведомственной базы. Следствие полагает, что за неполные два месяца в 2024 году полицейский мог получить около 400 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал ГСУ СК по Петербургу