Фирму экс-кандидатки в губернаторы Марии Михайловой хотят признать банкротом

Налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области с иском о признании ООО "Русское деловое общество" банкротом, обратило внимание издание "Деловой Петербург". Фирму основала предпринимательница Мария Михайлова, которая в 2024 году баллотировалась на пост губернатора Петербурга.

"Деловой Петербург" со ссылкой на открытые данные отмечает, что ООО "Русское деловое общество" в качестве основного вида деятельности указало организацию отдыха и развлечений. Компания зарегистрирована в 2023 году. В 2024 году прибыль компании достигла 5,9 млн рублей, а выручка составила 39,7 млн рублей.

Михайлова в 2024 году шла на выборы от партии "Родина". За два месяца до выборов она сняла свою кандидатуру и заявила, что поддержит действующего губернатора Александра Беглова. Также в 2024 году в Петербурге в отношении главного редактора портала "Конкретно.ру" Кирилла Метелева возбудили уголовное дело о вымогательстве у Михайловой. По версии следствия, он предлагал ей за крупную сумму не распространять негативную информацию о ней. В апреле 2025 года материалы передали в суд.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о назначении другого экс-кандидата в губернаторы, общественника Павла Брагина, на пост заместителя председателя комитета по природопользованию.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру