Средства от турналога направят на реставрацию фасадов Петропавловской крепости

Поступления от туристического налога в 2025 году направят на ремонт и реставрацию двух объектов культурного наследия, проект постановления Смольного об этом опубликован 19 сентября. Средства пойдут на реставрацию гранитных фасадов Петропавловской крепости и на ремонт и реставрацию помещений Государственного музея театрального и музыкального искусства в здании на улице Графтио.

Средства распределит Фонд развития курортной инфраструктуры. Ранее он аккумулировал средства от курортного сбора, на смену которому в 2025 году пришел туристический налог.

Ответственным исполнителем работ обозначен городской комитет по культуре.

В августе комитет финансов сообщил о том, что за первые шесть месяцев туристический налог принес в бюджет Петербурга 524,5 млн рублей. В Смольном ожидают, что за год поступления составят около 1 млрд рублей.

В 2024 году власти города направили 465 млн рублей на инфраструктуру города. Деньги использовали для благоустройства двух пляжей на берегу Финского залива и на ремонт Московских триумфальных ворот.

