Беглов встретился с министром здравоохранения Мурашко

Губернатор Петербурга Александр Беглов 19 сентября провел встречу в Смольном с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Темой разговора стало строительство новых объектов здравоохранения, цифровизация медицины, а также применение высокотехнологичных средств при оказании медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Смольного.

"Наша главная задача – обеспечить жителям города качественную и доступную медицинскую помощь, и мы последовательно движемся в этом направлении. Здоровье петербуржцев - один из десяти приоритетов развития Петербурга до 2030 года. Ещё один - забота о людях серебряного возраста. Он также включает вопросы здоровья. Мы активно развиваем инфраструктуру здравоохранения, внедряем цифровые технологии, добились значительных результатов в сфере высокотехнологичной медицинской помощи", цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

В ходе визита в Петербург Мурашко также принял участие в церемонии открытия памятника блокадной матери на территории Педиатрического университета вместе с вице-губернатором Владимиром Омельницким.

Напомним, в Петербурге с конца августа нет профильного вице-губернатора, который бы курировал в городе вопросы здравоохранения. Предудщий чиновник, в ведении которого была медицина, Константин Звоник пробыл на этой должности около семи месяцев. Сейчас работу комитета по здравоохранению курирует Омельницкий.

