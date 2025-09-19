ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19 сентября 2025, 19:02

Беглов встретился с министром здравоохранения Мурашко

Губернатор Петербурга Александр Беглов 19 сентября провел встречу в Смольном с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Темой разговора стало строительство новых объектов здравоохранения, цифровизация медицины, а также применение высокотехнологичных средств при оказании медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Смольного. 

"Наша главная задача – обеспечить жителям города качественную и доступную медицинскую помощь, и мы последовательно движемся в этом направлении.  Здоровье петербуржцев -  один из десяти приоритетов развития Петербурга до 2030 года. Ещё один - забота о людях серебряного возраста. Он также включает вопросы здоровья. Мы активно развиваем инфраструктуру здравоохранения, внедряем цифровые технологии, добились значительных результатов в сфере высокотехнологичной медицинской помощи", цитирует Беглова пресс-служба Смольного. 

В ходе визита в Петербург Мурашко также принял участие в церемонии открытия памятника блокадной матери на территории Педиатрического университета вместе с вице-губернатором Владимиром Омельницким

Напомним, в Петербурге с конца августа нет профильного вице-губернатора, который бы курировал в городе вопросы здравоохранения. Предудщий чиновник, в ведении которого была медицина, Константин Звоник пробыл на этой должности около семи месяцев. Сейчас работу комитета по здравоохранению курирует Омельницкий. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама