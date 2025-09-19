Экотуризм в Петербурге: Как насладиться природой, не покидая города

Фото: ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга"

Миллионы людей ежегодно приезжают в Петербург, чтобы насладиться красотой города. Однако же Северной столице есть что предложить гостям и помимо своих архитектурных ансамблей. Одним из развивающихся направлений туризма стал экологический туризм. Он предполагает неспешные прогулки по сохранившимся до наших дней природным зонам. Что это и где можно побывать, рассказывает ЗАКС.Ру.

Что такое экотуризм

Петербург известен в первую очередь благодаря своим рукотворным красотам: дворцам, имперским площадям и строгими линиями проспектов и улиц. Природа здесь имеет во многом подчиненное значение. Если это река, то она затянута в гранит, вырубленный в скалах и привезенный на место людьми. Если это парк, то и деревья, и дорожки среди них будут расположены в соответствии с человеческим замыслом.

Однако же это первое впечатление если и нельзя назвать неверным, то уж неточным вполне можно. Свидетельством тому стало развитие такого вида туризма, как экологический. Северная природа не отличается яркостью и буйством красок, но и она привлекает внимание вдумчивого путешественника.

В целом экологический туризм в Петербурге отличается своей камерностью: для посещения природных объектов здесь не нужно ехать далеко. Некоторые особо охраняемые природные территории (ООПТ) и вовсе находятся в непосредственной близости от внутригородской застройки. Таковы, например, Юнтоловский и Новоорловский заказники, расположенные на территории Приморского района. Для прогулок в лесу жителям окрестных многоэтажек даже не нужно никуда специально выезжать. Однако и это не предел: одна особо охраняемая природная территория и вовсе оказалась в черте исторического центра города. Речь здесь идет о Елагином острове, который целиком имеет статус памятника природы.

В большинстве случаев, однако же, туристу или обычному горожанину потребуется некоторое время на то, чтобы добраться до природной территории. Это, впрочем, вполне искупает транспортная доступность таких мест.

Охраняемые территории Петербурга

Всего на территории Петербурга расположено 17 особо охраняемых природных территорий. Вместе они занимают 9,2 тысячи гектаров, что соответствует 6,4 % от всей площади города с его пригородами и окружающими землями.

Наименьшей площадью из всех обладает памятник природы "Петровский пруд" — кстати говоря, вполне себе рукотворный объект. Он занимает всего лишь 3,1 га, а на его территории произрастает свыше 150 видов растений. Однако же пруд интересен не только этим, но также своей историей. Дело в том, что водоем образовался на месте, где некогда находился Гром-камень — крупная гранитная глыба, которая послужила основой для постамента Медному всаднику на Сенатской площади. Валун извлекли из земли в 1769 году, после чего освободившийся котлован заполнила вода, тем самым образовав существующий и поныне пруд. Сам памятник Петру Великому, к слову, был открыт лишь в 1782 году.

Для сравнения: самая крупная ООПТ Петербурга простирается на площади 2 704 га, что в 872 раза превышает площадь Петровского пруда. Это Левашовский заказник, в составе которого находятся хвойные, березовые и смешанные леса, болота и озеро. На западе он граничит с Сестрорецким болотом — еще одной крупной охраняемой территорией, занимающей площадь 1 877 гектара.

Судя по карте, ООПТ Петербурга сосредоточены на западной половине городской территории. Самой восточной — и, одновременно, самой южной — охраняемой зоной можно назвать долину реки Поповки под Павловском. Место славится тем, что здесь непосредственно на поверхность выходят породы времен палеозоя, возраст которых достигает половины миллиарда лет. В отложениях находятся окаменелые останки древних жителей Земли, в том числе трилобитов, головоногих моллюсков и трубчатых червей.

В основном охраняемые зоны сосредоточены вдоль берегов Финского залива или же поблизости от них. Таковы, например, Комаровский берег с его дюнами и лесами, или же заказник "Западный Котлин", расположенный на северо-западной оконечности одноименного острова. В то же время существуют и сугубо "материковые" ООПТ, такие как Дудергофские высоты на территории Красного Села. Здесь охранная зона охватывает Воронью и Ореховую горы, последняя из которых официально является самой высокой точкой Петербурга. В наивысшей своей точке она достигает 176 метров над уровнем моря. На территории зеленой зоны живут свыше 50 видов птиц, а также горностай, ласка и лесной хорек. В местном пруду обитает редкое для Петербурга земноводное — гребенчатый тритон. Отметим, что высоты находятся в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экологические маршруты в городе

По части охраняемых территорий в Петербурге проложены экологические тропы. Всего в пяти ООПТ насчитывается шесть экотроп, оборудованных для посещения. Пройдя по ним, путешественники смогут не только отдохнуть, но также и почерпнуть новые сведения об окружающей природе.

Для удобства посетителей экотропы оборудованы деревянными настилами. Также на маршрутах представлены информационные стенды с рассказом о местных достопримечательностях и особенностях места, лавочки и другая инфраструктура.

Экотропы имеются на территории памятников природы "Комаровский берег", "Сестрорецкое болото" и "Дудергофские высоты", в заказнике "Западный Котлин" и в заказнике "Северное побережье Невской губы". В последнем из них расположены сразу две экологических тропы — "Бугаиная" у пляжа на Финском заливе и "У Лукоморья", расположенная чуть дальше от воды.

"Выводит Бугаиная тропа на просторную, светлую поляну Кота Баюна. Отсюда начинается знаменитая сказочная тропа у Лукоморья", — поэтически описывает маршруты портал "Визит Петербург".

Бугаиная тропа подойдет бердвотчерам: здесь можно ознакомиться с местами обитания птиц на побережье Финского залива. Второй маршрут проходит по территории парка "Ближние Дубки", заложенному еще во времена Петра Великого.

Тропа "У Лукоморья" стала первой в Петербурге, ориентированной на детей, уточнили ЗАКС.Ру в комитете по развитию туризма. Юные посетители могут здесь в игровой форме познакомиться с природой и окружающей средой. На тропе установлены резные деревянные фигуры животных, а также стенды с персонажами народных сказок, былин и поверий. В восточной части экомаршрута можно увидеть самый старый дуб заказника, возраст которого составляет не менее 340 лет.

Экотропа на Дудергофских высотах отличается от прочих своими крутыми подъемами по склонам холмов. Спуститься или подняться можно по деревянной лестнице, в конце которой бьет родник. Местные жители приходят сюда с пятилитровыми канистрами для того, чтобы набрать чистой воды.

Трасса экотропы Комаровского берега проложена по древней литориновой террасе, оставшейся от древнего Литоринового моря — предшественника знакомого нам Балтийского моря. Местная экотропа была открыта в 2014 году и стала первой в Петербурге. Она проложена по старым еловым лесам и дюнам, в дороге можно увидеть гигантские муравейники и полюбоваться Финским заливом.

Посещение экотропы на западной оконечности Котлина острова станет отличным завершением поездки в Кронштадт. Здесь путешественники могут погулять по сохранившимся лесам и ознакомиться с экспозицией о достопримечательностях острова, а заодно побывать на наблюдательной вышке со смотровыми площадками.

Наконец, экотропа в Сестрорецком болоте пролегает по территории крупнейшей болотной системы города. О ней говорят, что это зримое воплощение того, как выглядела территория Петербурга до его основания. Здесь доступны для осмотра разные типы болот, включая верховое, переходное и низинное с краснокнижными видами флоры и фауны. Для удобства гуляющих оборудованы смотровые площадки.













Планы на будущее

В 2025 году в городе стартовала разработка концепции создания кольцевого маршрута по побережью Невской губы. Этот проект должен стать флагманом экологического туризма в регионе, рассказали ЗАКС.Ру в комитете по развитию туризма.

"Гости и жители города смогут самостоятельно посещать маршрут в любое удобное время, знакомиться с уникальной природой и историческими достопримечательностями региона в комфортных инфраструктурных условиях и с цифровым сопровождением по всему маршруту", — сообщили в комитете.

Как отметили в ведомстве, Городское туристско-информационное бюро регулярно разрабатывает новые маршруты. Кроме того, в дальнейшем планируется заметное увеличение количества экологических троп.

Уже этой осенью новый оборудованный маршрут появится в Новоорловском заказнике. Его протяженность составит 2,7 километра. Всего до 2030 года в Петербурге собираются оборудовать 30 экологических троп. Как сообщили ЗАКС.Ру в городском комитете по природопользованию, часть маршрутов планируют создать совместно с Ленинградской областью.

В частности, создание одной межрегиональной тропы должно состояться до конца 2026 года. Тропа "Озерная" соединит Комаровский берег и заказник "Озеро Щучье" с охраняемыми территориями в области.

Проект "Петербургские маршруты" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

