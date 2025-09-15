Экс-кандидат в губернаторы Павел Брагин начал работать в Смольном

Бывший депутат МО "Ульянка" Павел Брагин назначен на должность заместителя председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. С 2019 года Брагин был депутатом муниципального совета МО "Ульянка", мандат сложил в конце августа.

В 2024 году Брагин баллотировался на пост губернатора Петербурга. По итогам выборов кандидат занял третье место. В предвыборном интервью ЗАКС.Ру спрашивал об отношении Брагина к возможности трудоустройства в Смольный.

— С одной стороны да, моя сфера, с другой стороны занимаясь непосредственно экологическими вопросами, ты становишься частью системы очень плотно и определенные вещи ты не можешь говорить. <...> После выборов рассмотреть возможность предложения, по итогам — это возможно, да, но опять же советником каким-нибудь, где ты можешь повлиять, подсказать, быть над этой историей, — рассказывал Брагин в мае 2024 года.

До недавнего времени Брагин работал в ООО "Петро ВАСТ". В конце августа 2025 года муниципал по собственному желанию сложил депутатские полномочия. В беседе с ЗАКС.Ру он объяснил свое решение высокой занятостью и невозможностью присутствовать на заседаниях.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру