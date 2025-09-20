Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело из-за хостела для мигрантов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за работы в Петербурге хостела, в котором якобы проживают мигранты, сообщили 20 сентября в информационном центре СК. В первый раз на пути ведомства встала прокуратура.

Поручение было повторно дано после обращения в приемную Бастрыкина во "ВКонтакте". По версии автора жалобы, ООО "АГС" якобы занимается нарушением миграционного законодательства, размещая иностранцев в хостеле на Коломенской улице. При этом постояльцы будто бы регулярно нарушают общественный порядок и не соблюдают режим тишины.

"Местные жители опасаются за свою жизнь и здоровье, а также за безопасность несовершеннолетних. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, до настоящего времени мер к пресечению незаконной коммерческой деятельности не принято", — пересказали суть жалобы в СК.

В ответ Следственный комитет организовал дополнительную проверку, приостановив деятельность организации. Бастрыкин ждет от руководителя ГСУ СК по Петербургу Павла Выменца доклад о ходе и результатах расследования повторно возбужденного дела.

Ситуация с хостелом попала в фокус внимания Бастрыкина в феврале. Тогда он поручил доложить о результатах организованной проверки и о решении, принятом по ее итогам. Позже СК возбудил уголовное дело, однако это решение отменил прокурор Центрального района Юрий Сулицкий, рассказали в ведомстве. Попытки обжаловать действия Сулицкого успехов Следкому не принесли.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет