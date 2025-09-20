Дворцовый мост окрасится в цвета триколора вечером в субботу

Вечером 20 сентября подсветка Дворцового моста засияет цветами российского триколора, сообщили в администрации губернатора. Праздничное убранство переправа получит в честь начала заключительного этапа конкурса "Учитель года", открытие которого состоялось в Петербурге в этот день.

Подсветку на мосту включат в 19:30, она будет работать до 06:10 утра воскресенья, 21 сентября. Иллюминацию обеспечат 650 светодиодных светильников, размещенных на пролетах переправы.

Губернатор Александр Беглов назвал решение о подсветке Дворцового моста в цвета государственного флага "знаком признания и восхищения трудом наших лучших педагогов". Тот факт, что Петербург в этом году принимает участников конкурса, он счел подтверждением статуса Северной столицы как "одного из ведущих образовательных центров" страны.

В субботу Беглов и замглавы Минпросвещения Ирина Шварцман поучаствовали в открытии заключительного этапа конкурса "Учитель года". Мероприятие проходит в 36-й по счету раз. В его заключительном этапе соревнуются представители 89 регионов России.

В начале сентября Дворцовый мост менял свою расцветку на красно-желтую в честь 80-й годовщины независимости Вьетнама. Перед этим Беглов встретился с вьетнамскими школьниками, изучающими русский язык.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного