"Русская община" пришла на "Вампирский бал" в кафе на канале Грибоедова

Активисты "Русской общины" явились вечером 19 сентября на "Вампирский бал" в кафе Gedonist на набережной канала Грибоедова. Мероприятие организовывала блогер Рада Русских.

В своем telegram-канале общественники заявили, что "пришли вразумить любителей нетрадиционных ценностей, собравшихся перед Казанским кафедральным собором". Внутри они якобы обнаружили "полуобнаженных людей, возможно, находившихся в измененном сознании". Вести диалог с посетителями мероприятия, по мнению активистов, "было невозможно".

На опубликованной "Русской общиной" видеозаписи можно заметить Раду Русских, стоящую в помещении кафе. Мужской голос за кадром говорит ей о несогласии с проведением вечеринки, которая, по его мнению, противоречит положениям указа президента об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. В самом мероприятии выступающий обнаружил "флер какого-то сатанизма*".

Как передает рассказ блогера издание "Фонтанка", всего на мероприятие пришли 15 активистов. Общение завершилось после того, как сотрудники заведения нажали тревожную кнопку. Визитеры покинули кафе, прибывший наряд полиции никого уже не нашел. В ГУ МВД подтвердили факт вызова правоохранителей в кафе.

Накануне стало известно о том, что Росфинмониторинг внес "Международное движение сатанизма"* в реестр экстремистов и террористов. Решение о признании организации экстремистской принял в конце июля Верховный суд.

На выборах президента в 2024 году Рада Русских пыталась баллотироваться в качестве самовыдвиженки. ЦИК не зарегистрировала кандидата из-за недостаточного количества сданных подписей в ее поддержку. Русских принесла в комиссию 476 подписей из необходимых для этого 300 тысяч.

*Росфинмониторинг внес "Международное движение сатанизма" в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру