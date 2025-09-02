Беглов встретился с вьетнамскими школьниками в честь Дня независимости Вьетнама

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с делегацией изучающих русский язык школьников из вьетнамской провинции Дьенбьен по случаю Дня независимости Вьетнама, сообщила пресс-служба градоначальника 2 сентября. Встреча состоялась в Смольном.

Как отмечается в публикации, Петербург и Дьенбьен стали побратимами в ноябре 2024 года. Позднее в ходе встречи Беглова с секретарём партийного комитета провинции Чан Куок Кыонгом было достигнуто соглашение о проведении школьных обменов. Это первая группа детей, которая прибыла в Северную столицу.

"Мы хотим, чтобы ваш визит в Петербург был не только интересным и запоминающимся, но и полезным. <…> Тысячи ваших соотечественников приезжали к нам, чтобы получить образование, профессию. Надеюсь, вы тоже приедете к нам учиться. Многое в мире изменилось, сменились эпохи, но наши отношения остаются братскими. Мы друзья, партнёры в самых разных сферах", – обратился Беглов к школьникам.

В свою очередь, дети также рассказали главе города о своих впечатлениях от Петербурга и прочитали стихи Пушкина на русском языке.

Группа из Вьетнама прибыла в Петербург 28 августа. За это время дети успели посетить ряд достопримечательностей города, а также посетить матч "Зенита". Школьники пробудут в Северной столице до 11 сентября, их также ждет посещение пригородов Петербурга. Кроме того, 8 сентября они примут участие в торжественно-траурной церемонии по случаю годовщины начала блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище.

Кроме того, в честь 80-ой годовщины независимости Вьетнама на Дворцовом мосту включат красно-желтую подсветку в цвета флага страны. Она будет работать с 20:15 2 сентября до 5:35 3 сентября.

Петербург и Вьетнам активно работают в сфере сотрудничества. Северная столица установила побратимство уже с пятью населенными пунктами страны – с городами Ханой, Хошимин и Хайфон, а также с провинциями Кханьхоа и Дьенбьен.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного