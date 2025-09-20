Прокуратура организовала проверку из-за заглохшего катера в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку из-за остановки двигателя у катера в Петербурге, сообщили в надзорном ведомстве 20 сентября. Сам инцидент произошел минувшей ночью на канале Грибоедова у Сенного моста.

По предварительным данным, по техническим причинам у судна "Сорокос" заглох двигатель. Пассажиров пришлось высадить на берег.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура изучает вопрос о соблюдении законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдении прав пассажиров.

В начале сентября неподалеку от этого места разыгралась трагедия, окончившаяся гибелью пассажира катера. По версии следствия, ночью 1 сентября управлявший катером Денис Зенин пришвартовался у дома № 66 по набережной канала Грибоедова и сказал двум пассажирам вернуться на сушу. Один из них упал в воду и утонул. Суд отправил Зенина под арест по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2.1 ст. 263 УК РФ), свою вину гражданин не признал.

Андрей Казарлыга / Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура