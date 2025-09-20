В ЗакСе предложили уточнить для россиян правила сбора даров леса

Группа депутатов Законодательного собрания предложила подкорректировать закрепленные в законодательстве правила сбора даров леса, соответствующая федеральная инициатива опубликована на сайте городского парламента. Авторы проекта предлагают расширить список разрешенных к сбору ресурсов, а также уточнить значение термина "собственные нужды" применительно к их заготовке.

Как отмечают депутаты в пояснительной записке, сейчас в Лесном кодексе отсутствует определение понятия "собственных нужд" граждан при сборе дикоросов. Законотворцы предлагают считать, что это "личные, семейные, домашние и иные цели, не связанные с предпринимательской деятельностью".

Кроме того, список разрешенных к сбору гражданами лесных продуктов предлагают дополнить семенами, побегами и иными частями дикорастущих растений. Сейчас в него входят дикорастущие плоды, орехи, ягоды, грибы и иные пригодные в пищу лесные ресурсы.

Отдельно хотят дополнить перечень пищевых лесных ресурсов, разрешенных к заготовке предпринимателями. К ним также хотят отнести побеги и другие части растений, а также древесный и иной растительный сок. В пояснительной записке отмечается, что в России существуют несколько плантаций для неистощимого сбора сока деревьев.

Уточняется и положение о возможности недопуска граждан в леса ради их безопасности при выполнении работ. Депутаты предложили уточнить, что подобное ограничение возможно при освоении или использовании лесов, в ходе мероприятий по лесоустройству и сохранению насаждений и в рамках экономической и иной деятельности.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру