РБК: Экс-командующий ЛВО Александр Лапин уволен из армии

Бывший командир Ленинградского военного округа, генерал-полковник Александр Лапин станет помощником главы Татарстана Рустама Минниханова, пишет РБК со ссылкой на "Татар-информ". РБК со ссылкой на свои источники уточняет, что Лапин уволен с военной службы. Информацию о том, что Лапин больше не работает в ЛВО, подтвердили в пресс-службе военного округа корреспонденту "Фонтанки".

По информации "Татар-информ", Лапин на новом посту может курировать вопросы, связанные с набором на контрактную службу, с сопровождением участников специальной военной операции и их семей, а также реабилитацией ветеранов.

Лапин - уроженец Казани. В 2017 году возглавил командование Центрального военного округа. В марте 2024 года возглавил Ленинградский военный округ. Летом 2022 года президент Владимир Путин присвоил Лапину звание Героя России.

Командующим ЛВО значится генерал-полковник Евгений Никифоров. Об этом свидетельствуют данные СПАРК, отмечает "Фонтанка". Его имя появилось в данных еще 25 августа. О том, что Лапин покинул пост командующего округом еще 10 августа писала газета "Коммерсантъ".

Константин Леньков / Кадр из видео Министерства обороны