"Пулково" потребовалось около полутора суток для возобновления работы сайта

Сайт петербургского аэропорта "Пулково" снова доступен для пользователей, сообщили в социальных сетях воздушной гавани вечером 20 сентября. На восстановление ресурса после хакерской атаки потребовалось около полутора суток.

"Сайт аэропорта Пулково снова доступен", - сообщили в пресс-службе.

Работа сайта была нарушена днем 19 сентября из-за действий неизвестных. В качестве временной меры с домена аэропорта пользователей перенаправляли на сервис онлайн-табло с расписанием рейсов от "Яндекса". Как отмечали в "Пулково", сбой в работе сайта никак не сказался на функционировании аэропорта.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру