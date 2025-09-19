Сайт аэропорта Пулково взломали

Хакеры взломали сайт петербургского аэропорта Пулково, сообщили в социальных сетях компании 19 сентября. Сейчас ресурс не доступен для пользователей. На главной странице сайта размещено уведомление о проведении временных технических работ, убедился корреспондент ЗАКС.Ру. Информацию о рейсах в воздушной гавани рекомендовали уточнять у авиакомпаний.

"Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена. Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта", – говорится в сообщении аэропорта.

Также на сайте сейчас указаны телефоны, по которым можно связаться с кол-центром аэропорта: +7 (812) 324-30-00, +7 (812) 337-38-22, +7 (812) 337-34-44.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру