15 сентября 2025, 18:36

Аэропорт Пулково обслужил 6,5 млн пассажиров за три месяца лета

Петербургский аэропорт Пулково обслужил 6,5 млн за три летних месяца, сообщил 15 сентября вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своём telegram-канале. Воздушная гавань сохраняет за собой второе место по пассажиропотоку среди российских аэропортов. 

Больше всего пассажиров пришлось на внутренние рейсы - аэропорт обслужил 5 млн человек, путешествовавших по России. Чаще всего из Петербурга летали в Москву, Калининград, Сочи, Казань и Екатеринбург. Ещё 1,5 млн пассажиров пришлись на международные перелёты. Самыми популярными заграничными направлениями стали Стамбул, Анталия, Минск, Дубай и Ереван.

Отметим, что за время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 18 по 21 июня 2025 года аэропорт Пулково обслужил порядка 300 тысяч пассажиров. Всего с января по июнь пассажиропоток Пулково составил 9,7 млн человек, что выше показателя 2024 года на 1%.

