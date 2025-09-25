На Ленинском проспекте прорвало метровую трубу с холодной водой

Трубу диаметром 1000 мм прорвало у дома 115 по Ленинскому проспекту, сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 25 сентября. Сотрудники предприятия приступили к отводу воды.

О прорыве на сети холодного водоснабжения в пресс-службе сообщили в 14:49. Для локализации вытекания и отвода воды на место прибыли три бригады Водоканала.

Локализовать вытекание специалистам удалось в 15:20. В 15:49 в пресс-службе уточнили, что вода с проезжей части была принята системой водоотведения. В Водоканале подчеркнули, что все абоненты были обеспечены холодной водой на период аварии.

По данным СМИ, затопило не только Ленинский проспект. Вода залила также улицу Зины Портновой и часть проспекта Стачек у Кронштадтской площади.

Напомним, в конце июня трубу с холодной водой прорвало на Красногородской улицы в Красном Селе. В результате аварии было изменено движение общественного транспорта, а также без воды остались два дома, АЗС и автомойка.

Анастасия Луценко / Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"