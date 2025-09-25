ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 25 сентября 2025, 17:34

"Фонтанка": Экс-глава КРТИ Александр Федотов мог погибнуть в Москве

Тело человека, предварительно, похожего на бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александра Федотова, нашли в Москве, сообщила 25 сентября "Фонтанка" со ссылкой на несколько источников. 

Погибшего обнаружили под окнами гостиницы в Шереметьево накануне. По информации telegram-канала Baza, речь идет о гостинице Sheraton, в которой постоялец остановился при перелете из Петербурга в Волгоград с пересадкой в столице. Предположительно, он мог снимать номер на одном из верхних этажей.

Федотов работал в КРТИ с июля 2022 года по апрель 2024 года. За это время дослужился до поста главы комитета. В ту пору КРТИ еще занимался вопросами строительства подземки, позже их передали комитету по строительству. Смольный он покинул по собственному желанию. В прошлом работал в Дирекции транспортного строительства комитета по благоустройству.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры


