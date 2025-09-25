Потехина заявила об отсутствии альтернативы ЕГЭ

В настоящее время в России отсутствует альтернатива Единому государственному экзамену, способная его равноценно заменить, заявила 25 сентября вице-губернатор Ирина Потехина в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург". При этом она напомнила, что ЕГЭ был введен для того, чтобы обеспечить равенство возможностей абитуриентам из разных регионов.

Заявление Потехиной прозвучало в ответ на просьбу рассказать, когда произойдет возврат к прежней системе экзаменов. Вице-губернатор на это заявила о необходимости единых требований на уровне экзаменов, которые бы позволили выпускникам на равных соревноваться за места в вузах.

— Мы, наверное, забыли уже, но в Советском Союзе, когда строились вузы в Москве и в Петербурге, они строились для всей страны, а не только для ребят из Москвы и из Петербурга, которые заведомо находятся в более благоприятной ситуации. И вот для того, чтобы вот эти вот равные шансы детям обеспечить, и введен ЕГЭ, — поделилась соображениями Потехина.

В целом, по мнению чиновницы, за прошедшее с момента введения ЕГЭ время принципиально изменились подходы к его проведению, а заодно контрольно-измерительные материалы. Прежняя система оценивания знаний, которая предполагала ответы экзаменуемых по билетам, представляется Потехиной крайне субъективной. В то же время она признала, что к проведению ЕГЭ "каждый год возникает масса вопросов". Однако пока что этот вид оценки знаний кажется ей не имеющим альтернатив.

Формат прямой линии с вице-губернаторами Петербурга предполагает ответы на заранее заданные вопросы от горожан. Предыдущий эфир с участием Потехиной состоялся 22 мая. В тот раз она, в частности, рассказывала о нехватке мест в детских лагерях, из-за чего город, по ее словам, вынужден отправлять детей на отдых в другие регионы.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру