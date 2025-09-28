ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 28 сентября 2025, 13:46

Заморозки ожидаются в пригородах Петербурга в ночь на понедельник

Заморозки ожидаются в пригородах Петербурга в ночь на понедельник

Смольный объявил о введении "оранжевого" уровня погодной опасности из-за низкой температуры в период с 2:00 до 6:00 29 сентября. При этом в пригородах Петербурга местами ожидаются заморозки до -1 градуса. 

"Водителям рекомендовано соблюдать осторожность на дорогах и помнить об ухудшении свойств летней резины при температуре ниже 4 градусов по Цельсию", - сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

По данным петербургского Росгидромета, в понедельник, 29 сентября, температура воздуха ночью составит +3...+5 градусов. Местами возможны заморозки до -1...-2 градусов. Днем температура поднимется до +10...+12 градусов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


