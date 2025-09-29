Отчисленный студент напал на преподавателей техникума в Архангельске

Утром 29 сентября 18-летний житель Архангельска пришел в один из техникумов и напал с ножом на преподавателей. Две женщины госпитализированы с ножевыми ранениями, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Архангельской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также по данным агентства ТАСС, ранение мог получить гардеробщик.

Подозреваемый задержан. По предварительной информации правоохранительных органов, ранее молодого человека отчислили из колледжа. Сейчас силовики осматривают место происшествия и проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

"Следствием установлено, что 29 сентября 2025 года утром в одном из техникумов в городе Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума. Пострадавшие женщины госпитализированы", - сообщили в СК.

Судя по видеоматериалам СК, нападение произошло в Архангельском техникуме строительства и экономики, в учебном корпусе на улице Воронина.

Константин Леньков / Фото: СК