Губернатор Цыбульский о нападении в техникуме: "Это шокировало абсолютно всех"

Глава Архангельской области Александр Цыбульский прокомментировал происшествие в техникуме, где отчисленный студент с ножом напал на преподавателей. Губернатор сообщил, что учебный процесс в Архангельском техникуме строительства и экономики продолжается в штатном режиме. Также он поблагодарил студентов, которые помогли задержать нападавшего до прибытия экстренных служб.

"Это событие шокировало абсолютно всех. <...> Отдельно выражаю огромную человеческую благодарность студентам техникума, которые смогли самостоятельно задержать нападавшего и передать его сотрудникам правоохранительных органов. Это очень мужественный и смелый поступок, достойный огромного уважения", - написал Цыбульский в своих соцсетях.

По информации главы региона, двое пострадавших сейчас находятся под наблюдением врачей. Одну из них уже прооперировали, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Вторая в состоянии средней степени тяжести находится в операционной. Цыбульский пообещал, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

"Надеемся на скорейшее выздоровление педагогов", - добавил губернатор.

Утром 29 сентября 18-летний молодой человек, отчисленный из техникума, пришел в образовательное учреждение и напал на преподавателей с ножом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное из хулиганских побуждений, двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование поставлено на контроль в прокуратуре Архангельской области.

Константин Леньков / Фото: Прокуратура Архангельской области