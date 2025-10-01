Суд в Москве заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии

Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова* к семи годам лишения свободы с четырехлетним запретом администрировать страницы в интернете, сообщило 1 октября РИА Новости. Литератора преследовали по статьям о распространении фейков про Вооруженные силы (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

"Назначить наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима", — огласила решение судья.

Ранее прокурор просил приговорить Быкова* к семи годам колонии со штрафом в 300 тысяч рублей и запретом на администрирование страниц в Сети сроком на пять лет. Защита просила писателя оправдать.

Уголовное дело в отношении Быкова* возбудили из-за высказываний на тему СВО, а также из-за неоднократного привлечения к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Сам писатель находится за рубежом. В августе Черемушкинский суд заочно арестовал его на два месяца, также литератор объявлен в международный розыск.

*Минюст внес Дмитрия Быкова в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Дмитрия Быкова в перечень террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру