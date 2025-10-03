ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 3 октября 2025, 20:12

СК возбудил дело по факту смертельного ДТП с полицейской машиной на Шпалерной

фото ЗакС политика СК возбудил дело по факту смертельного ДТП с полицейской машиной на Шпалерной

Патрульный автомобиль полиции сбил двух человек на Шпалерной улице 3 октября. Один из пешеходов скончался, а второй госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности (ст. 264 УК), сообщили в пресс-службе ведомства. 

"На улице Шпалерной патрульный автомобиль полиции выехал на тротуар, где находились люди. В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов скончался, второй госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь", – сообщили в СК. 

Правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Следователи изучили место ДТП и опрашивают очевидцев. 

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти передает, что водитель служебного автомобиля во время несения службы почувствовал резкое недомогание и потерял сознание. Машина выехала на тротуар. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






