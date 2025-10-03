СК возбудил дело по факту смертельного ДТП с полицейской машиной на Шпалерной

Патрульный автомобиль полиции сбил двух человек на Шпалерной улице 3 октября. Один из пешеходов скончался, а второй госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности (ст. 264 УК), сообщили в пресс-службе ведомства.

"На улице Шпалерной патрульный автомобиль полиции выехал на тротуар, где находились люди. В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов скончался, второй госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь", – сообщили в СК.

Правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Следователи изучили место ДТП и опрашивают очевидцев.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти передает, что водитель служебного автомобиля во время несения службы почувствовал резкое недомогание и потерял сознание. Машина выехала на тротуар.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру