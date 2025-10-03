Глава Красногвардейского района Андрей Хорт отправился в Чечню

Петербургские чиновники примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня города Грозный. По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова делегацию из Северной столицы возглавил Андрей Хорт, руководитель администрации Красногвардейского района. Вместе с Хортом в столицу республики отправился его заместитель, участник программы "Время героев" Александр Рожков.

Сразу из аэропорта Хорт отправился в Ножай-Юртовский муниципальный район, с которым Красногвардейский район сотрудничает с 2005 года.

"На встрече с главой Асланбеком Гапайевичем Музуруевым обсудили перспективы взаимодействия, возможные совместные проекты по линии культуры, молодёжной политики и спорта. Пригласил посетить с делегацией Красногвардейский район Санкт-Петербурга", - написал Хорт в своих соцсетях 3 октября.

Также Хорт опубликовал фотографию с Асланбеком Музуруевым. На территории Ножай-Юртовского муниципального района, расположенного в восточной части Чечни, находится село Беной, которое считается исторической родиной первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

День города Грозного отмечается 5 октября. В этот день столица региона будет праздновать 207-ю годовщину.

Константин Леньков / Фото: Андрей Хорт