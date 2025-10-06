Корабельников поучаствовал в слушаниях Совфеда по проекту бюджета

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников принял участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годов, состоявшихся 6 октября в Совете Федерации.

"Работаю в Москве. В Совете Федерации состоялись парламентские слушания по проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы", — написал вице-губернатор в своем telegram-канале.

В рамках слушаний в Совфеде выступил министр финансов Антон Силуанов. Он заявил, что параметры бюджета "сформированы с учетом текущей экономической ситуации, характеризующейся плановым охлаждением экономики", ради снижения инфляции и обеспечения роста экономики и доходов граждан в 2026 году.

Корабельников не впервые рассказывает о своем участии в парламентских слушаниях Совфеда. Аналогичные краткие отчеты появлялись в его социальных сетях и прежде. Также в 2023 и 2024 годах о поездках в Москву с теми же целями рассказывал спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Алексея Корабельникова