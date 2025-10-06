ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
6 октября 2025, 17:03

Петербургский депутат Павлов регистрирует свой товарный знак

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов подал заявку на регистрацию товарного знака "Pavlov Dmitry". В беседе с ЗАКС.Ру парламентарий рассказал, что сделал это для защиты своих прав на потенциальный бренд. Заниматься выпуском продукции под этой маркой депутат пока не планирует. 

– Да, это я. Во-первых, фамилия распространенная, во-вторых, когда занимаешься публичной политикой, нужно"застолбить", чтобы "полный тезка" не претендовал на имя. Процесс запущен. Здесь речь идет о защите. Знаете, искусственный интеллект, кто-нибудь создаст канал "Дмитрий Павлов" и будет там нести пургу от моего имени. Просто защита публичности, чтобы не было, например, спойлеров. Не знаю, насколько это будет работать, – рассказал Павлов корреспонденту ЗАКС.Ру. 

Заявка Павлова поступила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 1 октября. В заявке перечислено множество товаров и услуг, которые в перспективе могут выпускаться под этим товарным знаком. Среди них различная электроника, спортивное оборудование, продукты питания, например сосиски в тесте, одежда и другие вещи. 

Дмитрий Павлов избирался в Заксобрание в 2021 году от "Новых людей". В парламенте он представляет Пушкинский район. До избрания его деятельность была связана с недвижимостью – он является основателем компании "Колвэй", которая занимается продажей жилой, коммерческой и элитной недвижимости. Также Павлов активно занимается спортом. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


