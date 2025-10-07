Беглов и Бельский поздравили Путина с 73-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил поздравление с днём рождения президенту России Владимиру Путину. Текст телеграммы был опубликован пресс-службой Смольного 7 октября.

"Возвращение Крыма и Севастополя, защита исторических территорий, забота об участниках СВО и их семьях дали новый мощный импульс развитию России, подъёму национального самосознания", – говорится в поздравлении Беглова.

Губернатор также подчеркнул решительность и твёрдость Путина в укреплении российского суверенитета и сохранении традиционных ценностей. По словам Беглова, эти качества поддерживают большинство россиян.

В заключение глава Петербурга поблагодарил президента за поддержку в реализации масштабных проектов в родном городе. Беглов пожелал Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо страны.

В свою очередь, спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский опубликовал поздравление президенту в своих социальных сетях. Он также подчеркнул, что под руководством Путина Россия укрепила свой суверенитет и отстояла национальные интересы. По словам Бельского, президент смог объединить российское общество вокруг традиционных ценностей.

"Для Петербурга Владимир Владимирович не просто глава государства, но ещё и свой человек. Здесь начинался его политический путь, формировались взгляды на судьбу Отечества. Наш город гордится, что его почётный гражданин — лидер, который ведет страну вперед", - отметил Бельский.

В заключение спикер ЗакСа также пожелал Путину здоровья, стойкости и успехов в служении России.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Ему исполняется 73 года.

Фото: ЗАКС.Ру