В Мурманской области начнут отмечать День беременных

Правительство Мурманской области закрепило празднование Дня беременных в регионе. Соответствующее постановление было подписано губернатором области Андреем Чибисом 4 октября. Региональный праздник будет отмечаться дважды в год – 7 апреля и 7 октября.

"Поддержка семьи и материнства – это важнейшая задача. Такие мероприятия должны проходить чаще. Прошу всех, кто участвует в организации, обеспечить чёткую и качественную работу площадок", — прокомментировал инициативу Чибис в ходе совещания.

Первые праздничные программы по случаю Дня беременных пройдут уже 7 октября в Мурманске, Североморске, Полярном, Заполярном, Печенге, Алакуртти и Оленегорске-2.

Согласно постановлению правительства региона, проведением мероприятий должно заниматься региональное Министерства труда и соцразвития вместе с министерствами здравоохранения и культуры. Кроме того, отмечать региональный праздник рекомендовано муниципалитетам, медучреждениям и юрлицам, оказывающим услуги беременным женщинам.

Как следует из методических рекомендаций по проведению Дня беременных, целью празднования является укрепление института семьи, популяризация ответственного родительства и формирование культуры бережного отношения к беременным женщинам. По случаю праздника правительство области рекомендовало устраивать концерты, театральные постановки, мастер-классы, лекции, групповые и индивидуальные беседы.

В частности, предлагается чествовать беременных в учреждениях здравоохранения и культуры, проводить прямые линии с акушерами-гинекологами, устраивать дни открытых дверей в медорганизациях, создавать информационные материалы о семьях, ожидающих рождения ребенка.

Напомним, в июне в Петербурге приняли закон о запрете склонения к абортам, а также поправку с городской Социальный кодекс, касающуюся единовременных выплат беременным школьницам и студенткам.

Анастасия Луценко / Фото: правительство Мурманской области