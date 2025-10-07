Путин пригласит лидеров СНГ на неформальный саммит в Петербурге в декабре

Президент России Владимир Путин намерен пригласить глав стран-членов СНГ на неформальную встречу в Петербурге, сообщил 7 октября помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Соответствующее приглашение он сделает в ходе саммита СНГ, который состоится 10 октября в Душанбе.

"Я хочу упомянуть, что в ходе своего выступления на заседании СНГ наш президент пригласит лидеров стран СНГ приехать на традиционную, неформальную встречу в конце декабря в Санкт-Петербург", - заявил Ушаков.

По его словам, дата пока не определена. Ушаков выразил надежду, что она будет выбрана после проведения первого российско-арабского саммита 15 октября.

Как отметил помощник президента, в ходе саммита СНГ в Душанбе будет обсуждаться вопрос об учреждении нового формата СНГ+, а также о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при содружестве. Кроме того, запланировано подписание 18 документов, включая программу сотрудничества в сфере противодействия терроризму на 2026-2028 годы, Концепцию военного сотрудничества до 2030 года, Декларацию о сотрудничестве в сфере региональной энергетический безопасности и ряд других.

Неформальные саммиты СНГ прошли 23 раза с момента основания организации. Традиционно местом встречи выступает Петербург. Последний раз неформальная встреча проходила 25 декабря 2024 года.

