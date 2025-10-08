Петербургским предприятиям установят квоты для найма гражданских из зоны СВО

Законодательное собрание Петербурга собирается включить в перечень лиц, особенно нуждающихся в социальной защите, тех специалистов, которые заключили контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Минобороны в рамках специальной военной операции. Парламент поддержал в первом чтении проект закона, который предусматривает для таких лиц обязательные квоты на трудоустройство на петербургских предприятиях. Соответствующую инициативу рассмотрели на заседании 8 октября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

"Ситуация, в которой оказались вышеуказанные граждане, принимавшие участие в специальной военной операции, требует особого внимания со стороны органов государственной власти Санкт-Петербурга", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточнил депутат Константин Чебыкин, под действие закона закона подпадут медики, водители, волонтеры и другие гражданские специалисты. Сколько именно рабочих мест потребуется для реализации инициативы, Чебыкин не знает. Он предположил, что может потребоваться порядка 20 тысяч рабочих мест.

Инициативу подготовили депутаты из фракции "Единая Россия" Валерий Гарнец, Марина Макарова, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. По задумке авторов, такая мера поддержки поможет военнослужащим адаптироваться к мирной жизни после возвращения из зоны СВО, а также "повысит их возможности для полноценного участия в обществе".

Согласно действующему законодательству, сейчас лицами, которые испытывают трудности с поиском работы, считаются граждане, покинувшие места лишения свободы, дети в возрасте от 14 до 18 лет, граждане предпенсионного возраста, беженцы и вынужденные переселенцы, одинокие и многодетные родители, выпускники колледжей и другие. Помимо этого, среди них есть граждане, уволенные с военной службы, а также те, кто закончил службу по мобилизации или по контракту.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру