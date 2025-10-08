Пострадавшие при аварии на "Маяке" получат приоритетный прием у чиновников

Законодательное собрание Петербурга 8 октября поддержало в первом чтении проект закона о приоритетном приеме граждан, пострадавших от радиации в результате аварии на производственном объединении "Маяк" в 1957 году, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

"Принятие проекта закона будет способствовать укреплению социальной защищенности указанной категории граждан и уравняет их в праве на личный прием в первоочередном порядке <…> с гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

После принятия закона упомянутые граждане смогут получить приоритет при рассмотрении обращений в органах государственной власти Петербурга, а также в муниципальных образованиях.

Инициативу подготовили депутаты Всеволод Беликов, Денис Четырбок, Александр Ржаненков и Константин Чебыкин.

Авария на ПО "Маяк", известная также как Кыштымская авария, произошла в 1957 году в Челябинской области. Инцидент произошел из-за нарушения режима работы оборудования для хранения радиоактивных отходов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру