Малькевич получил "Золотое перо Санкт-Петербурга"

Депутат Законодательного собрания Александр Малькевич стал лауреатом премии "Золотое перо Санкт-Петербурга" 2025 года, сообщил "Лениздат" 9 октября. Церемония награждения состоялась в Доме журналиста.

Награда вручается за "высокий профессионализм и заслуги перед петербургской журналистикой". Помимо Малькевича, лауреатами премии стали специальный корреспондент ГТРК "Санкт-Петербург" Алексей Олиферук и сопредседатель Санкт-Петербургской региональной коллегии Большого жюри Союза журналистов России (СЖР) Юрий Светов. Награды вручили замглавы Красногвардейского района Александр Рожков и директор института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ Анатолий Пую.

На открытии церемонии с приветственным словом выступил председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский. Спикер ЗакСа также вручил специальный приз от городского парламенте газете "Петербургский дневник".

Вместе с лауреатами премии "Золотое перо Санкт-Петербурга" также награждались лауреаты "Золотого пера Ленинградской области". Обе премии были учреждены в 2024 году, их организатором выступает Дом журналиста при поддержке СЖР. Кандидатуры лауреатов определяет экспертный совет во главе с председателем СЖР Владимиром Соловьёвым.

