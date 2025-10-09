ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 9 октября 2025, 17:30

Малькевич получил "Золотое перо Санкт-Петербурга"

Малькевич получил "Золотое перо Санкт-Петербурга"

Депутат Законодательного собрания Александр Малькевич стал лауреатом премии "Золотое перо Санкт-Петербурга" 2025 года, сообщил "Лениздат" 9 октября. Церемония награждения состоялась в Доме журналиста.

Награда вручается за "высокий профессионализм и заслуги перед петербургской журналистикой". Помимо Малькевича, лауреатами премии стали специальный корреспондент ГТРК "Санкт-Петербург" Алексей Олиферук и сопредседатель Санкт-Петербургской региональной коллегии Большого жюри Союза журналистов России (СЖР) Юрий Светов. Награды вручили замглавы Красногвардейского района Александр Рожков и директор института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ Анатолий Пую.

На открытии церемонии с приветственным словом выступил председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский. Спикер ЗакСа также вручил специальный приз от городского парламенте газете "Петербургский дневник".

Вместе с лауреатами премии "Золотое перо Санкт-Петербурга" также награждались лауреаты "Золотого пера Ленинградской области". Обе премии были учреждены в 2024 году, их организатором выступает Дом журналиста при поддержке СЖР. Кандидатуры лауреатов определяет экспертный совет во главе с председателем СЖР Владимиром Соловьёвым.

Анастасия Луценко / Фото: Лениздат.ру


