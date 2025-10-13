Смольный одобрил постройку новой школы и детских садов в "Балтийской жемчужине"

Правительство Петербурга 13 октября согласовало строительство школы и трех детских садов в квартале "Балтийская жемчужина" в Красносельском районе. Соответствующие изменения внесли в документацию по планировке территорий, сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, в квартале появится школа на 1125 мест и детские сады на 270, 280 и 350 мест. Еще в администрации сообщили о планах возвести спортивный комплекс с бассейном, центр социальной реабилитации инвалидов, и культурно-досуговый центр. Сроки строительства в пресс-службе Смольного не сообщили. Отметим, месяцем ранее губернатор Беглов уже заявлял о планах построить физкультурно-оздоровительный центр на территории жилого комплекса. Продполагалось, что стройку профинансируют за счет средв городского бюджета.

"Жителям "Балтийской жемчужины" необходимы школы и детские сады рядом с домом. Строительство жилья в квартале продолжается. Нам надо принимать решения, которые обеспечат опережающий ввод социальных объектов", – цитирует слова губернатора Александра Беглова пресс-служба городской администрации.

Беглов регулярно выступает с заявлении о строительстве социальных объектов в "Балтийской жемчужине". В ноябре 2023 года, например, он говорил, что распорядился изменить назначение земель, на которых планировалась жилая застройка, для размещения соцобъектов. Тогда же, осенью 2023 года, он говорил, что в 2026 году там будет построено две школы на 825 и 1125 мест.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру