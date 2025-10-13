Глава СПЧ обратился в МВД из-за автомобильных номеров без триколора

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на регистрационные знаки автомобилей, на которых не изображен государственный флаг. Фадеев считает, что владельцы таких номерных знаков могут демонстрировать "пренебрежение к российскому государству". Об обращении главы СПЧ сообщили в пресс-службе организации 13 октября.

"Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае - это повод обратить на таких граждан внимание", – цитируют слова Фадеева в СПЧ.

Фадеев отметил, что подобные номерные знаки без российского триколора в прошлом выдавали сотрудникам полиции и спецслужб, однако сейчас в России отказались от такой практики. При этом ГОСТ, на основании которых такие знаки остаются актуальными, до сих пор действует. Фадеев предлагает обновить единый стандарт для автомобильных номеров.

"Чтобы пресечь данную практику, надо просто установить единый стандарт для ГРЗ и дать срок привести их в соответствие – скажем, в течение года. С учетом того, на каких автомобилях приходится видеть ГРЗ без триколора, думаю, это не станет финансовой проблемой для их владельцев", - добавил Фадеев.

Год назад, в октябре 2024 года, вопрос об обязательном наличии триколора на автомобильных номерах поднимал депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник. Еще тогда в ГАИ ему сообщили, что работа по корректировке действующих государственных стандартов уже ведется. Позже в Государственной думе заявляли, что соответствующие изменения в законодательство будут введены до конца 2024 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру