Вице-губернатор Омельницкий показал синагогу участникам СВО

Петербургские чиновники организовали экскурсию для участников специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в городских госпиталях. Группа бойцов 13 октября посетила Большую хоральную синагогу вместе с вице-губернатором Владимиром Омельницким и главой комитета по охране памятников Алексеем Михайловым. Встреча прошла в рамках проекта "СВОе Наследие", с помощью которого участникам СВО хотят помочь в психологической разгрузке и реализации в общественной жизни.

"В этом году мы начали масштабную реставрацию фасадов синагоги, которую планируем завершить к 2027 году. В рамках серии экскурсий, посвященных межконфессиональному Петербургу, бойцы смогут больше узнать не только об истории и архитектуре Санкт‑Петербурга, но и посетить знаковые религиозные сооружения города. Выразил бойцам слова благодарности, признательности и пожелал скорейшего восстановления", - приводят слова Омельницкого в пресс-службе Смольного.

Также с приветственным словом к военнослужащим обратились председатель еврейской общины Марк Грубарг и Инна Кунина – руководитель проекта "Межконфессиональный Диалог", совместно с которым КГИОП проводит экскурсии по религиозным местам.

Как сообщили в Смольном, в рамках проекта "СВОе Наследие" запланированы экскурсии в объекты культурного наследия, относящихся к четырем основным конфессий в России. Также чиновники обещают показать знаковые памятники городской архитектуры.

Константин Леньков / Фото: Смольный