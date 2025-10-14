В Петербурге школу назовут в честь погибшего командира Ленинградского полка

Школе № 16 Василеостровского района присвоят имя погибшего командира Ленинградского полка Евгения Вашунина, сообщил 14 октября спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Сейчас готовится пакет документов, которые направят в Топонимическую комиссию для принятия решения.

В своем telegram-канале Бельский опубликовал ответ губернатора Александра Беглова на свой вопрос. Градоначальник сообщил, что работу по оформлению комплекта бумаг ведут администрация Василеостровского района совместно с руководством школы.

"Теперь имя настоящего офицера будет носить школа, которая сотрудничает с Военной академией МТО — вузом, где преподавал сам Вашунин. Это важный и глубоко символичный шаг. Громкая слава Героя должна жить там, где воспитываются будущие защитники Родины", — отреагировал на полученный ответ Бельский.

Вашунин возглавлял Ленинградский полк, сформированный из жителей Петербурга и других регионов СЗФО. Он погиб в зоне СВО 14 июля 2023 года при попытке помочь окруженному отряду. Именем Вашунина названа улица в поселке Приветнинское на территории Ленинградской области.

