Новости 16 октября 2025, 10:12

На красной ветке восстановили движение поездов после утреннего сбоя

Движение на красной линии метрополитена восстановили после сбоя, случившегося утром 16 октября, сообщили в пресс-службе подземки. В течение приблизительно 50 минут здесь закрывали на вход четыре станции.

В 08:31 в Telegram-канале "Метро Петербурга" появилось сообщение о том, что поезда на участке между станциями "Академическая" и "Девяткино" следуют с увеличенным интервалом. В 08:56 движение на участке приостановили.

Сперва закрытыми на вход оказались "Девяткино" и "Гражданский проспект", затем недоступными для входящих пассажиров "Проспект Ветеранов" и "Автово". Все они вернулись к работе в обычном режиме в период с 08:58 до 09:23.

"В 09:20 движение на линии 1 осуществляется в обычном режиме, интервалы восстанавливаются. Приносим извинения за доставленные неудобства", — сообщили в пресс-службе подземки.

Как сообщала "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу метро, причиной сбоя послужило движение неисправного состава. Поезд медленно шел в депо, создавая затруднения в работе подземки.

