В 2026 году на ремонт уйдет одна станция метро

Только одна станция подземки закроется на ремонт в 2026 году, заявил начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин в интервью изданию "Фонтанка". Недоступной для пассажиров станет станция "Озерки".

"Пока только "Озерки". Их хотели уводить на ремонт в 2025-м, но потом, как вы знаете, перенесли", — сообщил Козин.

После закрытия "Озерки" станут третьей по счету станцией на второй линии метрополитена, закрытой на ремонт. Сейчас работы ведутся на "Парке Победы" и "Фрунзенской", станции планируют открыть в 2027 году.

Первоначально планировалось, что "Озерки" уйдут на ремонт в текущем году. Однако же в конце апреля губернатор Александр Беглов сообщил о переносе сроков начала работ на следующий год. По его словам, состояние станции позволяет отложить начало работ "без ущерба для безопасности пассажиров".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру