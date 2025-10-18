Депутаты предложили давать гранты на повышение финграмотности петербуржцев

Общественным объединениям в Петербурге предложили давать гранты на повышение финансовой грамотности горожан, соответствующий законопроект появился на сайте Законодательного собрания 18 сентября. Авторами инициативы выступили депутаты Всеволод Беликов, Марина Макарова, Дмитрий Панов и Денис Четырбок.

Сейчас общественные объединения могут получать гранты на охрану здоровья граждан и окружающей среды, охрану памятников истории и культуры, развитие науки, образования, спорта и на деятельность по ряду иных направлений, включая правовое образование граждан. Последний вариант хотят расширить, отдельно прописав возможность перечисления средств на реализацию проектов в сфере повышения финансовой грамотности петербуржцев.

В пояснительной записке авторы ссылаются на результаты социологического исследования, согласно которому в 2024 году уровень финансовой грамотности горожан находился "на среднем уровне".

"Сводный индекс финансовой грамотности среди всех опрошенных составил 15,65 балла из 21 возможного. При этом высокий уровень финансовой грамотности в 2024 году характерен для 57% жителей Санкт-Петербурга, средний — для 32%, низкий — для 11%", — отметили законотворцы.

Депутаты пришли к выводу о необходимости "активизировать работу в части повышения финансовой грамотности населения, в том числе посредством корректировки нормативно-правовой базы".

Гранты выделяются из бюджета Петербурга. Авторы законопроекта предложили установить срок его вступления в силу с 1 января 2026 года. Губернатор Александр Беглов заявил о поддержке инициативы, его отзыв имеется в пакете документов к проекту.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру