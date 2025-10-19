ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
19 октября 2025

Два лазурных автобуса столкнулись на Савушкина

Утром 19 октября два лазурных автобуса попали в ДТП на улице Савушкина. Трое пассажиров в результате столкновения получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полиция проводит проверку. 

Инцидент произошел около 8:00 возле остановки рядом со станцией метро "Беговая". Автобус, следовавший по маршруту № 101, подъезжал к остановке, но не смог вовремя затормозить и въехал в другой автобус, курсирующий по маршруту № 120. 

Компания-перевозчик "Третий парк", отвечающая за столкнувшиеся автобусы, намерена предоставить пострадавшим компенсацию. По данным компании, причиной столкновения мог стать гололед, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу организации.

