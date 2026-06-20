Подростки 11 и 12 лет подожгли три автомобиля в Выборгском районе

Двух подростков 11 и 12 лет доставили в отдел полиции после поджога трех автомобилей на парковке у дома на улице Меркурьева в Выборгском районе, сообщили 20 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате происшествия одна машина сгорела полностью, еще две получили повреждения.

О возгорании на парковке в полицию сообщили около шести часов вечера 19 июня. Прибывшие на место сотрудники обнаружили полностью сгоревший автомобиль ВАЗ-21074, а также частично поврежденные огнем Toyota RAV4 и ВАЗ-21144. Заявления от владельцев поврежденных автомобилей в полицию пока не поступали. Размер причиненного ущерба устанавливается.

Задержанных детей отпустили после опроса. В отношении их родителей составили административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей. По факту произошедшего проводится проверка.

В конце января силовики задержали 13-летнего подростка, который поджег автомобиль на Беговой улице в Приморском районе. По версии полицейских, ребенок совершил поступок под действием неизвестного, с которым общался в одном из мессенджеров.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру