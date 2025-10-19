Варсонофий вручил депутату Мельниковой знак священномученика Вениамина

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Анастасия Мельникова удостоилась знака священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, за заслуги перед Санкт-Петербургской митрополией. Вручение состоялось 19 октября после богослужения в Князь-Владимирском соборе, которое провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

"Эта честь — не только моя личная, но и признание труда многих людей: духовных наставников, коллег, близких и тех, кто вёл меня по дороге веры и служения", - написала Мельникова в своих социальных сетях.

Вместе с Мельниковой знак получил начальник ВКА им. Можайского генерал-лейтенант Анатолий Нестечук. Также медалей апостола Петра удостоились председатель комитета по печати Владимир Рябовол и директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

Анастасия Мельникова – депутат Заксобрания Петербурга с 2011 года. Также является заслуженной артисткой Российской Федерации.

Константин Леньков / Фото: Анастасия Мельникова