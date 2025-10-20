Пассажиры выкатившегося с ВПП в Пулково самолета улетели резервным рейсом

В аэропорту Пулково утром 20 октября самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу при аварийной посадке, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Позже для вылета пассажиров предоставили резервный рейс, в город назначения они вылетели в 09:43.

Инцидент с рейсом, следовавшим из Петербурга в Баку, случился в ночь на понедельник. В 04:27 в telegram-канале Пулково появилось сообщение о том, что аэропорт временно приостановил прием и отправку рейсов в связи с произошедшим.

"Рейс в Баку запросил посадку в аэропорту Пулково в связи с выявленной неисправностью стойки шасси", — сообщили в пресс-службе воздушной гавани, уточнив, что борт приземлился в 03:40.

В 04:46 появилась информация о том, что аэропорт в полном объеме возобновил обслуживание рейсов.

По предварительным данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, при взлете у самолета не убралась стойка шасси. Воздушное судно вернулось в Пулково и выкатилось при посадке за пределы ВПП.

В результате инцидента никто не пострадал. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Андрей Казарлыга / Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура