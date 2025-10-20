ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 20 октября 2025, 18:55

Расходы бюджета Петербурга удвоились с 2020 года

Петербургская казна потратила за первые девять месяцев 2025 года вдвое больше средств, чем за аналогичный период 2020 года, информацию об этом представила глава комитета финансов Светлана Енилина на заседании в Смольном. Если в текущем году расходы бюджета превысили 957 млрд рублей, то тогда они равнялись 461 млрд рублей.

Относительно 2024 года расходы в январе-сентябре 2025 года выросли на 107 млрд рублей. Это не самое заметное увеличение за прошедшее время. Так, в первые девять месяцев 2023 года они составили 735 млрд рублей, что на 151 млрд превышает показатели аналогичного периода 2022 года. В январе-сентябре 2024 года расходы составили 850 млрд, и это на 115 млрд рублей больше, чем в 2023-м.

Доходы казны увеличились год к году на 74,4 млрд рублей, составив по итогам сентября 1,005 трлн рублей. Из них 885,3 млрд рублей пришлось на поступления от налогов, а неналоговые доходы составили 90,3 млрд рублей.

Ранее бюджетно-финансовый комитет одобрил проект корректировки бюджета на 2025 год. Законодательное собрание рассмотрит документ в первом чтении 22 октября.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного


