БФК принял проект корректировки бюджета на 2025 год

Члены бюджетно-финансового комитета 20 октября одобрили проект корректировки бюджета Петербурга на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. Предполагается, что доходы казны в 2025 году вырастут на 59,5 млрд рублей, а расходы — на 19,4 млрд рублей. В результате дефицит бюджета должен будет сократиться на 40,1 млрд рублей относительно утвержденного бюджета.

В результате изменений по итогам года доходы Петербурга составят 1,388 трлн рублей, а расходы — 1,511 трлн рублей. Дефицит бюджета уменьшится до 123 млрд рублей.

Дополнительные средства распределят по ряду направлений. В частности, на повышение оплаты труда врачей, учителей и других работников бюджетной сферы добавят 12,7 млрд рублей, на поддержку участников СВО и членов их семей — 9,1 млрд рублей, на соцподдержку пенсионеров — 1,2 млрд рублей.

Проект изменения параметров бюджета представила на заседании БФК председатель комитета финансов Светлана Енилина. После краткого доклада она ответила на ряд вопросов от членов БФК. Так, депутаты Андрей Алескеров и Андрей Рябоконь интересовались отображенным в документах сокращением расходов на проект "Комфортная городская среда" и средств комитета по образованию. Глава комфина заявила, что здесь речь идет не о сокращении расходов, а о перераспределении денег администрациям районов для выполнения задач в сфере благоустройства и образования.

Депутат Ольга Штанникова спросила о размере резервного фонда Петербурга. По словам Енилиной, по состоянию на 1 октября в нем оставалось 22,3 млрд рублей. На что именно потратили часть средств из него, глава комфина не уточнила. Ранее вице-губернатор Алексей Корабельников говорил, что часть средств идет на поддержку участников СВО и восстановление Мариуполя.

Также Штанникова поинтересовалась причинами планируемого снижения расходов на создание и содержание городских автостоянок на 284 млн рублей в 2025 году. "Просто в связи с повышением тарифов эти вопросы очень актуальны", — объяснила она.

На прошлой неделе в четырех центральных районах Петербурга изменилась тарификация платной парковки. Раньше стоимость стоянки автомобиля составляла 100 рублей за час в пределах всей парковочной зоны. Теперь же улицы разделили на четыре категории по степени их загруженности. На наименее популярных улицах стоимость парковки осталась неизменной, при этом на самых загруженных автомобилистам приходится платить по 360 рублей в час.

Енилина связала планируемое снижение затрат с тем, что "потребности не заявлялись" профильным комитетом по транспорту. По ее словам, речь идет о невостребованных комитетом средствах.

Члены комиссии рекомендовали принять документ в первом чтении. Рассмотрение состоится на пленарном заседании Заксобрания 22 октября. Представлять документ будет вице-губернатор Корабельников.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру