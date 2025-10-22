В массовом ДТП на Невском проспекте пострадала женщина

Восемь автомобилей столкнулись около 14:04 в среду, 22 октября, на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, в результате инцидента пострадала женщина, находившаяся в одной из машин. О ее состоянии ничего не сообщается.

"Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя автомобиля "Ауди", который, предположительно, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора", — сообщили в полиции.

Судя по фотографиям, при столкновении одна машина перевернулась набок, другие побиты. Движение на месте ДТП затруднено.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ для обеспечения дорожного движения и выяснения обстоятельств случившегося.

Андрей Казарлыга / Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб во "ВКонтакте"